МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабахером заявил, что Россия не имеет отношения к взлому баз данных Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, пишет газета Hill.

"Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году", — приводит издание слова Рорабахера. "Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем", — сказал он.

Конгрессмен заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече президенту США Дональду Трампу лично.

"Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности", — добавил Рорабахер.

Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более пяти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.

О взломе компьютерных систем Демократической партии стало известно в разгар президентской гонки летом 2016 года. Скандальные детали переписки партийного аппарата обнародовал сайт WikiLeaks. Представители партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.