Губернатор Виргинии призвал убрать памятники конфедератам в штате

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор штата Виргиния Терри Макалиф призвал в среду убрать в штате все памятники, связанные с Конфедерацией.

"Памятники должны служить объединяющим элементов, призывающим нас почитать наших величайших соотечественников. К сожалению, недавние события в Шарлоттсвилле показали, что монументы, прославляющие лидеров Конфедерации, стали очагами ненависти, разделения и насилия", — заявил Макалиф на своей странице в Twitter.

Он призвал власти на местах и генеральную ассамблею штата, которые наделены соответствующими полномочиями, "убрать эти монументы и переместить их в музеи или более подобающие места". Губернатор назвал эти памятники "преградой к прогрессу и равенству в Виргинии".

В результате столкновений между правыми и левыми радикалами в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу левых радикалов.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее, он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.

В частности, статуя генерала Ли с 1909 года украшает здание конгресса США. Она была передана властями Виргинии в соответствии с законом от 1864 года, согласно которому каждый штат мог передать конгрессу памятники двух своих наиболее выдающихся уроженцев.

Это вызвало протест со стороны других штатов, но представители Виргинии наотрез отказались изменить свое решение. В результате памятник генералу Ли в здании конгресса был открыт без торжественной церемонии. В последующие годы еще ряд штатов установили там памятники сторонникам Конфедерации.