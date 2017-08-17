Экс-генпрокурора Венесуэлы заявила об обысках в ее доме

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила о том, что сотрудники национальной боливарианской службы разведки (SEBIN) провели обыски в ее доме.

"В настоящий момент SEBIN обыскивает мой дом в рамках мести правительства за борьбу против тоталитаризма, который существует в Венесуэле", — написала бывший генпрокурор в своем Twitter.

В среду новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Германа Феррера. Позже глава Верховного суда Майкел Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве.

Генпрокурор Луиса Ортега Диас была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, решение собрания было чуть позднее подтверждено и верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.