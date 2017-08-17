Юрист Трампа рассказал о новых попытках скрыть скандал вокруг почты Клинтон

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Новые данные о попытках предыдущей администрации США скрыть скандал вокруг электронной переписки Хиллари Клинтон появились у ФБР, заявил в среду телеканалу Fox News один из юридических советников президента США Джей Секулоу.

Он отметил, что ФБР приняло к рассмотрению направленный более года запрос по поводу расследования встречи в 2016 году в разгар предвыборной кампании тогдашнего генерального прокурора США Лоретты Линч с мужем Хиллари Клинтон — бывшим президентом Биллом Клинтоном.

"Мы признательны за то, что ФБР "возобновило" рассмотрение и теперь ищет документы в связи с запросом, который был направлен более года назад", — сказал он. По его словам, это позволяет "предположить, что у ФБР появились потенциально важные документы".

Ранее юридический комитет сената американского конгресса сообщил, что расследует возможное вмешательство Линч в расследование ФБР в отношении бывшего госсекретаря США и экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в связи с почтовым скандалом.

Как отмечалось, необходимость расследования вызвана публикациями ряда СМИ, которые сообщали, что Линч в беседе с помощницей Клинтон заверяла, что расследование ФБР "не пойдет слишком далеко". В своих показаниях в сенате экс-глава ФБР Джеймс Коми также предположил, что Линч могла пытаться влиять на дело в отношении Клинтон.

Также в юридическом комитете сената утверждали, что необходимость расследования в отношении Линч возникла в контексте расследования комитетом обстоятельств увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Тот, в частности, рассказал, что встреча Линч и экс-президента США Билла Клинтона привела его к выводу о необходимости публично выступить по делу Хиллари Клинтон в июле 2016 года. Тогда Коми заявил о прекращении расследования против Клинтон, но жестко раскритиковал ее.

Побежденный соперник Дональда Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвержденную информацию о новом расследовании за 10 дней до выборов.

Скандал вокруг переписки Клинтон был связан с тем, что в бытность госсекретарем США она отправляла многие письма с личного почтового сервера, а не с правительственного, как того требуют правила.