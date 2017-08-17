Сенатор рассказал о плане по возвращению российских детей из Ирака

ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Пятеро российских детей, находящихся в приютах в Ираке, будут возвращены на родину в ближайшее время, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель главы Чечни на Ближнем Востоке Зияд Сабсаби.

"У нас на стадии завершения находится работа по подготовке необходимой документации для возвращения из Ирака еще пятерых маленьких граждан России. В ближайшие дни наша группа готова выехать в Ирак",- сказал Сабсаби на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая состоялась в среду поздно вечером в Грозном.

Он отметил, что на учете находятся еще 28 детей, предполагаемых граждан России. Благодаря договоренности главы Чечни и властей Ирака удалось разработать механизм возвращения детей на родину, добавил Сабсаби. Он напомнил о чеченском мальчике по имени Билал, который стал первым гражданином иностранного государства, законно и официально покинувшем территорию Ирака.

Поисковая группа также разработала механизм возвращения детей, находящихся с родителями в иракских военных тюрьмах, добавил Сабсаби.

"Мы также очень постараемся привезти домой детей, которые находятся в приютах министерства труда и социальной защиты этой страны. Вот по этим детям будет больше бюрократической волокиты, но это нас не пугает. Западные представители Евросоюза в Багдаде и Международный Красный крест очень озабочены в кавычках нашими поисками и нашими стараниями, почему мы так хотим вернуть детей и так быстро. График тех регионов, откуда дети, находящиеся в Ираке, начинается от Красноярска до Калининграда. И мы продолжим эту работу до того, пока не будем уверены, что там больше не осталось наших граждан",- заявил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что благодаря МИД России и тем структурам, которые взаимодействуют с Сабсаби, удастся вернуть из Ирака детей, чьих родственников удалось найти. "Мы занимаемся серьезным вопросом и необходимо расширить географию поиска. Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть тех детей, которые находятся в приютах, тюрьмах", — подчеркнул Кадыров.

По его словам, взаимодействие с иракскими и сирийскими властями ускорит процесс возвращения детей. Кадыров отметил, что работа по возвращению российских детей сопряжена с большим риском, так как "это места, где проходят военные операции, где находятся террористы всех мастей". "Но наша с вами цель — вернуть детей на родину, дать им достойную жизнь, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Все хотят нам помочь, и я думаю, все вместе мы сделаем доброе дело," — добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Кадыров также отметил, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

* Террористическая организация, запрещена в России.