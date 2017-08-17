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Сенатор рассказал о плане по возвращению российских детей из Ирака

02:5817.08.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye Ирак. Архивное фотоИрак. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Пятеро российских детей, находящихся в приютах в Ираке, будут возвращены на родину в ближайшее время, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель главы Чечни на Ближнем Востоке Зияд Сабсаби.

Боевики террористической группировки Исламское государство* в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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"У нас на стадии завершения находится работа по подготовке необходимой документации для возвращения из Ирака еще пятерых маленьких граждан России. В ближайшие дни наша группа готова выехать в Ирак",- сказал Сабсаби на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая состоялась в среду поздно вечером в Грозном.

Он отметил, что на учете находятся еще 28 детей, предполагаемых граждан России. Благодаря договоренности главы Чечни и властей Ирака удалось разработать механизм возвращения детей на родину, добавил Сабсаби. Он напомнил о чеченском мальчике по имени Билал, который стал первым гражданином иностранного государства, законно и официально покинувшем территорию Ирака.

Поисковая группа также разработала механизм возвращения детей, находящихся с родителями в иракских военных тюрьмах, добавил Сабсаби.

Дети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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"Мы также очень постараемся привезти домой детей, которые находятся в приютах министерства труда и социальной защиты этой страны. Вот по этим детям будет больше бюрократической волокиты, но это нас не пугает. Западные представители Евросоюза в Багдаде и Международный Красный крест очень озабочены в кавычках нашими поисками и нашими стараниями, почему мы так хотим вернуть детей и так быстро. График тех регионов, откуда дети, находящиеся в Ираке, начинается от Красноярска до Калининграда. И мы продолжим эту работу до того, пока не будем уверены, что там больше не осталось наших граждан",- заявил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что благодаря МИД России и тем структурам, которые взаимодействуют с Сабсаби, удастся вернуть из Ирака детей, чьих родственников удалось найти. "Мы занимаемся серьезным вопросом и необходимо расширить географию поиска. Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть тех детей, которые находятся в приютах, тюрьмах", — подчеркнул Кадыров.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По его словам, взаимодействие с иракскими и сирийскими властями ускорит процесс возвращения детей. Кадыров отметил, что работа по возвращению российских детей сопряжена с большим риском, так как "это места, где проходят военные операции, где находятся террористы всех мастей". "Но наша с вами цель — вернуть детей на родину, дать им достойную жизнь, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Все хотят нам помочь, и я думаю, все вместе мы сделаем доброе дело," — добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Мосул. 26 июля 2017. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Тетя вывезенного из России мальчика рассказала, как он попал в Ирак

Кадыров также отметил, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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