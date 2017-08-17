В секторе Газа террорист-смертник подорвался на границе с Египтом

СЕКТОР ГАЗА, 17 авг — РИА Новости. Полицейский из службы безопасности погиб в секторе Газа, пять правоохранителей получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя рядом с египетской границей, заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа Ияд аль-Бузом.

"Полиция пыталась остановить двоих боевиков, направлялись к египетской границе, один из двух боевиков подорвал себя, убив себя… офицер управления полевой полиции также был убит, а также получили ранения пять членов сил безопасности в секторе Газа", — сказал он.

По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещеная в России.