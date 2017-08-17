ООН, 17 авг — РИА Новости. Музей в Нью-Йорке примет организованные постоянным представительством Израиля при ООН мероприятия в честь 70-й годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского государства, сообщили в постпредстве Израиля при ООН.

Накануне постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что получил отказ от директора музея Квинса (район Нью-Йорка) в проведении "политического мероприятия". По словам Данона, представители музея также выразили беспокойство комментариями, полученными "палестинскими друзьями музея". При этом сообщалось, что в июне руководство музея подтвердило проведение торжественной церемонии. Данон в среду потребовал отставки директора музея Лоры Райкович.

"Мы приветствуем шаг музея, которым он исправил прежнее решение, которое вызвало сожаление. Любая попытка дискриминации Израиля полностью неприемлема и мы продолжим сражаться против подобной несправедливости. Ожидаем празднования этого исторического решения ООН", — заявил Данон.

Резолюция 181, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года, провозгласила план по разделу Палестины. Постпред Израиля выступил инициатором проведения торжественной церемонии в помещении, где прошло историческое голосование. Заседания ГА ООН с 1946 по 1950 годы проходили в здании, построенном к Всемирной выставке 1939 года — ныне музее Квинса (район Нью-Йорка).