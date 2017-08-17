В американском конгрессе пройдут слушания после событий в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Слушания по борьбе с экстремизмом, включая доморощенный терроризм, пройдут после столкновений в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США, сообщил в среду его председатель республиканец Майкл Маккол.
"Мы должны вместе отвергнуть расизм, нетерпимость и предрассудки, в том числе идеологию ненависти, которую продвигают неонацисты, "Ку-клус-клан" и другие сторонники превосходства бедой расы", — отметил Маккол, письмо которого опубликовано на сайте комитета.
Доморощенными террористами называются те, кто вырос в тех странах, в которых совершил теракт.
Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.