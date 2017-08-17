В американском конгрессе пройдут слушания после событий в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Слушания по борьбе с экстремизмом, включая доморощенный терроризм, пройдут после столкновений в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США, сообщил в среду его председатель республиканец Майкл Маккол.

В письме в адрес членов демократической фракции Маккол отметил, что слушания пройдут 12 сентября. По его словам, на них "для обсуждения наиболее серьезной угрозы, с которой сталкивается Америка", будут приглашены руководители министерства внутренней безопасности, ФБР и национального антитеррористического центра.

"Мы должны вместе отвергнуть расизм, нетерпимость и предрассудки, в том числе идеологию ненависти, которую продвигают неонацисты, "Ку-клус-клан" и другие сторонники превосходства бедой расы", — отметил Маккол, письмо которого опубликовано на сайте комитета.

Доморощенными террористами называются те, кто вырос в тех странах, в которых совершил теракт.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.