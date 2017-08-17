МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал США "проигравшей сверхдержавой" в связи с призывами полностью вывести американские войска из Афганистана.

"В США пошли призывы уйти из Афганистана. (экс-президент США Джордж) Буш (младший) войну начал, (бывший президент Барак) Обама обманул — ее не завершил, (действующий президент США Дональд) Трамп у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава", — написал политик в Twitter.

В США пошли призывы уйти из Афганистана. Буш войну начал, Обама обманул —ее не завершил, Трамп у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 августа 2017 г.

Ранее радикальное движение "Талибан" направило Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана.

Газета USA Today со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса написала, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии рассмотрения, несмотря на опасения советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".