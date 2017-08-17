МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал США "проигравшей сверхдержавой" в связи с призывами полностью вывести американские войска из Афганистана.
"В США пошли призывы уйти из Афганистана. (экс-президент США Джордж) Буш (младший) войну начал, (бывший президент Барак) Обама обманул — ее не завершил, (действующий президент США Дональд) Трамп у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава", — написал политик в Twitter.
В США пошли призывы уйти из Афганистана. Буш войну начал, Обама обманул —ее не завершил, Трамп у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 августа 2017 г.
Ранее радикальное движение "Талибан" направило Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".