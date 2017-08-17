Автор "писающего мопса" установил в Нью-Йорке скульптуру жующего Трампа

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Скульптура президента США Дональда Трампа, изображенного жующим свои собственные сообщения в Twitter в виде печенья, украсила в среду один из скверов Нью-Йорка на Манхэттене, сообщил в электронной версии журнал Newsweek.

Памятник в натуральную величину создан из глины и других подобных материалов. Его изготовил 48-летний Алекс Гардега, в свое время установивший на Манхэттене скульптуру "писающего мопса".

"На самом деле, это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, и это сводит людей с ума", — сказал Гардега.

Сколь долго "жующий Трамп" простоит, а вернее, просидит на скамейке на перекрестке фешенебельной 5-й авеню и 76-й улицы, пока неизвестно. Как уверят Newsweek, автор при его установке торопился закончить дело до прихода полиции.

Памятник появился на следующий день после того, как в США в продажу поступил сборник карикатур, в которых собраны сообщения Трампа в Twitter.

Президент США активно пользуется этой социальной сетью. Он неоднократно заявлял, что считает это наиболее верным способом донесения своих мыслей до американцев.