Турция готова принять российских экспертов для оценки ситуации с Коксаки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турецкая сторона готова принять российских специалистов для оценки ситуации с энтеровирусной инфекцией — вирусом Коксаки, из-за которой было зафиксировано более 500 случаев ухудшения здоровья, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Были получены более 500 жалоб на ухудшения здоровья.

"Роспотребнадзор работает с турецкой стороной по координации действий, направленных на стабилизацию ситуации, по дипломатическим каналам запрошена возможность визита с экспертной оценкой, турецкой стороной подтверждено безусловное согласие и готовность принять российских специалистов", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 16 августа на "горячую линию" поступило более 900 обращений, из которых более 500 от заболевших и членов их семей, свыше 260 – по вопросам защиты прав потребителей и более 120 обращений по мерам профилактики энтеровирусной инфекции.

Основные симптомы вируса Коксаки — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью.