В Германии и Франции возбудили дела об отмывании доходов против Бородина

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Уголовные дела об отмывании доходов в отношении бывшего руководителя ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина были возбуждены, помимо России и Швейцарии, также в Германии, Франции и других странах, где, предположительно, были размещены выведенные Бородиным из РФ почти два миллиарда евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Сотрудничество прокуратур России и Швейцарии началось еще в 2011 году, когда швейцарские коллеги возбудили в отношении этого лица уголовное дело по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем. Аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении Бородина и его соучастников правоохранительными органами Франции, Германии и других государств, где, предположительно, были размещены похищенные им у банка и его вкладчиков и выведенные из России почти 2 миллиарда евро", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе генеральной прокуратуры Швейцарии РИА Новости сообщили, что счета бывшего руководителя ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина разблокировали еще в мае 2017 года, так как Швейцария сочла невозможным оказание помощи РФ в данном деле. Генеральная прокуратура РФ выразила Швейцарии несогласие с разблокированием счетов Бородина, а само это решение сочла политизированным.

В конце 2010 года следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал "Банк Москвы". Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы. Оба фигуранта дела были объявлены в международный розыск. Великобритания предоставила Бородину политическое убежище. В мае 2016 года Интерпол исключил Бородина из списка разыскиваемых личностей.

В заявлении генпрокуратуры Швейцарии отмечается, что судопроизводство по делу Бородина было открыто в июле 2011 года, а в июне 2014 года получила просьбу со стороны РФ заблокировать счета Бородина. По данным швейцарской прокуратуры, на различных счетах в местных банках у предпринимателя хранилось более 300 миллионов франков, которые были заблокированы. Однако позднее со счетов был снят арест.

В генпрокуратуре Швейцарии подчеркнули, что это решение касается только данного дела "и не затрагивает основное сотрудничество между генеральными прокуратурами России и Швейцарии".

По данным швейцарской телерадиокомпании SRF, основанием для разблокировки средств послужило то, что, по мнению швейцарских властей, Россия не гарантировала справедливого судебного разбирательства и не соблюдала "закрепленных европейской конвенцией о правах человека принципов судопроизводства".

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, назвала голословными и необоснованными утверждения о якобы несоблюдении в отношении Бородина права на справедливое судебное разбирательство и нарушениях Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

В российском надзорном ведомстве также подчеркнули, что российские органы следствия, в свою очередь, исполнили ряд швейцарских запросов о правовой помощи, предоставили требуемые материалы.