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В мире

Аскеза и айфоны: как живут тибетские монахи

08:0017.08.2017
(обновлено: 08:11 17.08.2017)
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© AP Photo / Greg BakerТибетский монах с мобильным телефоном в Лхасе, Китай. Архивное фотоТибетский монах с мобильным телефоном в Лхасе, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Greg Baker

В тибетские монастыри принимают с шести лет, а уже к 21 году можно получить статус  гелонга – просвещенного монаха. И если в начале пути необходимо исполнять всего на три заповеди больше, чем обычный мирянин, то по завершении обучения нужно помнить и соблюдать более 250 обетов. Монахиням еще сложнее – у них заповедей 350.

Юных тибетцев, вставших на путь просветления, в первую очередь спрашивают, есть ли какие-либо обстоятельства, которые могут им в этом помешать. Пройдя проверку, новоприбывший должен выбрать себе двух учителей: один из них будет отвечать за обучение основам буддизма, а другой – за выполнение подопечным общественных обязанностей в монастыре. После этого будущего монаха стригут практически налысо, оставляя лишь небольшой клок волос в районе темени. Его сбреют, когда настоятель монастыря одобрит  принятие неофита в общину.

© AP Photo / Ashwini BhatiaТибетские монахи, живущие в изгнании в монастыре Кирти в Индии
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Тибетские монахи, живущие в изгнании в монастыре Кирти в Индии

 

 

Распорядок дня в монастыре определяется простой формулой: восемь часов духовных практик, восемь часов физического труда и упражнений и восемь часов на отдых, еду и сон. День монахов начинается в шесть часов утра с молитвы, которая длится два-три часа. После скромного завтрака — еще один час молитв. Дальше послушники изучают религиозные тексты, занимаются повседневной работой, физическими упражнениями и горловым пением. 

© AP Photo / Bernat ArmangueМонах во время молитвы о пострадавших от землетрясения в монастыре Копан в Катманду, Непал
© AP Photo / Bernat Armangue
Монах во время молитвы о пострадавших от землетрясения в монастыре Копан в Катманду, Непал

Во второй половине дня обитатели монастыря собираются на коллективную медитацию, которая также может длиться до трех часов.

 

 

Вечер отведен для религиозных диспутов, где молодые монахи учатся отстаивать свою точку зрения и открывают для себя не понятые во время обучения положения буддизма.

© AP Photo / Emilio MorenattiОбед в буддийском монастыре Копан в Катманду, Непал
© AP Photo / Emilio Morenatti
Обед в буддийском монастыре Копан в Катманду, Непал

Рацион в монастыре аскетичен: в основном это рис и овощи с тибетским хлебом. Главным напитком монахов считается тибетский чай. В него добавляют соль, молоко яка и сделанное из него масло. Этому рецепту уже более 1400 лет, и несмотря на весьма специфический вкус, тибетский чай очень питателен и хорошо утоляет жажду. Такой аскетизм, считают буддисты, способствует торжеству духа над телесной оболочкой. Наиболее просветленные ламы могут обходиться практически без еды.

© AP Photo / Ashwini BhatiaТибетские монахи, живущие в изгнании в монастыре Кирти в Индии
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Тибетские монахи, живущие в изгнании в монастыре Кирти в Индии

Некоторые монахи, достигая определенного уровня духовного развития, могут принять решение покинуть монастырь и жить отшельниками. Многие уходят лишь на лето, чтобы провести его, медитируя в одиночестве в расположенных неподалеку пещерах, а на время суровой зимы возвращаются в монастырь. Однако есть и те, кто покидает общину на несколько лет.

© AP Photo / Niranjan ShresthaМонахи играют в футбол на территории монастыря в Покхаре, Непал
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Монахи играют в футбол на территории монастыря в Покхаре, Непал

Несмотря на всю аскезу, более просвещенные монахи — ламы — с пониманием относятся к тому, что юные послушники могут интересоваться совершенно мирскими вещами. Наставники часто закрывают глаза на то, что их подопечные в свободное время играют в футбол или пользуются современными гаджетами. В конце концов, ламы и сами периодически берут в руки смартфоны, чтобы почитать последние новости.

© AP Photo / Ng Han GuanТибетский монах с мобильным телефоном у ворот монастыря Лабранг в провинции Ганьсу, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
Тибетский монах с мобильным телефоном у ворот монастыря Лабранг в провинции Ганьсу, Китай

Впрочем, остаются среди тибетских монахов и те, кто живут в полном соответствии с обычаями предков- без интернета, телевидения и других современных развлечений. Легенды гласят, что они умеют погружаться в транс и оставаться в нем десятилетиями. Для этого монахи уходят в горы и добровольно соглашаются быть замурованными в небольших камерах, места в которых хватает лишь для сидящего в позе для медитации человека. Раз в неделю им приносят небольшую порцию еды и воды, а спустя некоторое время отшельники отказываются и от этого. Так, считают монахи, у них появляется возможность приблизиться к самому Будде.

© AP Photo / Niranjan ShresthaМонах в храмовом комплексе Боднатх в Катманду, Непал
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Монах в храмовом комплексе Боднатх в Катманду, Непал
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