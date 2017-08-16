В 15 областях Украины проходят обыски на заводах по производству алкоголя

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях Украины, сообщил в среду первый зампредседателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, обыски проходят в рамках масштабной и системной работы по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя.

"На первом этапе специальной операции, которая состоялась в конце июля, на спиртзаводах было изъято и впоследствии судом наложен арест на 864,5 тысячи литров спиртосодержащих веществ стоимостью почти 180 миллионов гривен (около 7 миллионов долларов — ред.). Сегодня начали второй этап операции. Идем по цепи обнаружения нарушений при изготовлении спирта, затем при производстве ликеро-водочных изделий, и, наконец, при его реализации населению", — написал Билан на своей странице в Facebook.

Он отметил, что обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях "прямо сейчас" проводят более 300 сотрудников налоговой милиции. Обыски проходят в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.