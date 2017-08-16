В Италии скончался ребенок, забытый матерью в машине

РИМ, 16 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в автомобиле на жарком августовском солнце, скончался в среду в одной из больниц Италии.

Трагический инцидент произошел в североитальянском городке Сан-Джованни-Лупатото близ Вероны во вторник, когда на Апеннинах широко отмечался праздник Феррагосто. По информации местных СМИ, в праздничной суете родители не сразу заметили отсутствие сына, а когда бросились на его поиски, было уже поздно. Малыша обнаружили в автомобиле, который был припаркован перед домом на палящем солнце. Ребенок находился в тяжелейшем состоянии, без чувств. Мальчика спешно доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался, так и не придя в сознание. Причиной смерти малыша стала исключительно высокая температура в салоне автомобиля, стоявшего на солнцепеке.

Итальянские карабинеры начали расследование всех обстоятельств трагического происшествия. Прежде всего, они намерены установить, был ли ребенок забыт матерью в автомобиле или сам забрался в машину, которая стала для него смертельной ловушкой.

Это уже не первый подобный инцидент, происшедший в Италии. В мае 2011 года преподаватель университета города Анкона по дороге на работу забыл завезти свою двухлетнюю дочь в ясли и оставил ее в машине, где она скончалась от сильной жары. В июне 2013 года повар одного из ресторанов города Пьяченца оставил утром спящего трехлетнего сына в автомобиле и ушел на работу. Малыш также умер в результате обезвоживания организма.