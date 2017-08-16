В Великобритании пересмотрят планы по длительной реставрации Биг-Бена

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Члены парламента Великобритании заново рассмотрят планы по длительному ремонту знаменитого колокола Биг-Бен на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне после того, как объявления об остановке работы колокола на четыре года вызвали критику, пишет газета Guardian.

Ранее стало известно, что Биг-Бен в последний раз прозвонит в полдень 21 августа, затем башню закроют на масштабный ремонт. Предполагается, что ремонт продлится до 2021 года, все это время колокол за редкими исключениями звонить не будет. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.

Решение о реставрации Биг-Бена одобрила комиссия Палаты общин британского парламента. Тем не менее, как пишет газета, некоторые парламентарии пожаловались на то, что Биг-Бен будет молчать слишком долгое время. Например, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис неоднократно называл планы по реставрации "безумными".

В ответ на критику члены комиссии согласились заново рассмотреть планы по ремонту. "Невозможно будет продолжать звонить в колокола каждые 15 минут, это будет непрактично, но, вероятно, будет практично и жизнеспособно в финансовом отношении звонить в них чаще, чем было предложено сейчас", — сказал представитель комиссии Том Брейк. На данный момент планируется, что Биг-Бен будет звонить только по особым случаям, например, в канун Рождества или в Поминальное воскресенье.

Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых.