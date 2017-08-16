В Латвии два дня ищут пропавшего в море 11-летнего мальчика

РИГА, 16 авг – РИА Новости. Латвийские спасатели два дня ищут 11-летнего мальчика, который пропал во время купания в море неподалеку от Лиепаи, сообщило в среду интернет-издание Delfi со ссылкой на Курземское региональное управление полиции.

Мальчик пропал 14 августа в Руцавском крае, который граничит с Литвой.

"В 14.36 (понедельника – ред.) Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила сообщение о том, что в Руцавском крае тонет человек. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в море пропал ребенок", — сообщили в полиции.

На море были большие волны, так что спасателям не удалось спустить шлюпку на воду. Они искали мальчика вдоль берега, а служба береговой охраны — в море. К поискам был привлечен вертолет береговой охраны Литвы. С наступлением темноты поисковые работы прекратились.

Во вторник поисковые работы продолжились, но мальчика найти так и не удалось.