Мэй пообещала Северной Ирландии продолжить финансирование мирных программ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рассматривает возможность финансирования мирных программ в Северной Ирландии после выхода Соединенного королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщает агентство Рейтер.

ЕС предоставил миллиарды евро в помощь Северной Ирландии после заключения соглашения Страстной пятницы от 1998 года, которое положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, погибли более 3,5 тысяч человек. Хотя после заключения соглашения активность ирландских террористов заметно сократилась, процесс мирного урегулирования пока не завершен.

"Мы хотим пойти далее и изучить возможную программу мирного финансирования после того, как мы покинем ЕС", — цитирует агентство слова Мэй.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Ранее британское правительство гарантировало финансирование в рамках мирной инициативы ЕС до 2020 года.

"Мы… хотим, чтобы финансирование ЕС, которое помогло жертвам конфликта в Северной Ирландии и межобщинным группам, продолжалось по крайне мере до окончания нынешних программ", — добавила она.