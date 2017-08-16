МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Железнодорожную станцию в 20 километрах от Тель-Авива в Израиле закрыли из-за подозрительного предмета, на место прибыли сотрудники полиции.

"Сотрудники полиции и антитеррористические подразделения были вызваны на железнодорожную станцию в Реховоте из-за сообщений о подозрительном предмете. Рекомендуется не приближаться к территории", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге израильской полиции в Twitter.

Как сообщает газета "Гаарец", пассажиры станции были эвакуированы.

RT MivzakonApp "דה-מרקר: שיבושים בתנועת הרכבות בעקבות אירוע ביטחוני בתחנת רחובות https://t.co/1VcvRtBF7l" — Israel News (@news247news) 16 августа 2017 г.

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