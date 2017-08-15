Трамп отказался исключить увольнение Бэннона на фоне волны критики

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался исключить увольнение своего ближайшего помощника Стивена Бэннона, отставки которого добиваются политические противники президента.

"Посмотрим, что будет с господином Бэнноном, но он хороший человек, и пресса обращается с ним очень нечестно", — ответил Трамп на вопрос, уволит ли советника. "Он очень хороший человек, он не расист", — добавил президент.

Бэннона обвиняли в расизме на том основании, что он причастен к движению "альтернативных правых" и в прошлом управлял правым веб-сайтом Breitbart News. При этом каких-либо конкретных примеров расистского поведения или высказываний Бэннона его противники не предоставили.

На минувших выходных в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президента США критикуют в СМИ за то, что он не сразу осудил ультраправых, которые участвовали в столкновениях. Трамп заявляет, что в насилии виноваты обе стороны, он также поименно назвал группировки ультраправых, которых он осуждает.