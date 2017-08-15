Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на данные события.

"Я думаю, виноваты обе стороны", — сказал он.

Как отметил Трамп, "есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это".

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".