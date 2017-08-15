Ирану не позволят иметь ядерное оружие, заявила Хейли

ООН, 15 авг — РИА Новости. Тегерану не позволят иметь ядерное оружие, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани о возможности выхода страны из соглашения по ядерной программе.
Представитель США также подчеркнула, что необходимо "продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН".
Как сообщили в миссии США при ООН, на следующей неделе Хейли посетит штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, где обсудит с руководством международного агентства "объем ядерной деятельности Ирана".
Представитель генерального секретаря ООН во вторник призвал "приложить максимум усилий", чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.