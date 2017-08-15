Ирану не позволят иметь ядерное оружие, заявила Хейли

ООН, 15 авг — РИА Новости. Тегерану не позволят иметь ядерное оружие, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани о возможности выхода страны из соглашения по ядерной программе.

"Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие", — говорится в заявлении Хейли.

Представитель США также подчеркнула, что необходимо "продолжать привлекать Иран к ответственности за ракетные пуски, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН".

Как сообщили в миссии США при ООН, на следующей неделе Хейли посетит штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, где обсудит с руководством международного агентства "объем ядерной деятельности Ирана".

Роухани заявил в понедельник, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Представитель генерального секретаря ООН во вторник призвал "приложить максимум усилий", чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.