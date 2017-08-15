Украинские военные попытались прорваться в "серую" зону на юге ДНР

Повреждения при обстреле в жилом доме в Донецке. Архивное фото

Повреждения при обстреле в жилом доме в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Диверсанты украинских силовиков попытались продвинуться вглубь "серой зоны" на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, но были вынуждены отступить, шесть из них погибли, сообщили в ночь на среду в оперативном командовании ДНР.

"В 21.00 и 21.10 две диверсионно-разведывательные группы противника, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны". Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.

"Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины", — добавили в командовании ДНР.