ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил против сноса памятников и обвинил СМИ в попытках изменить историю.

После инцидентов в Шарлоттсвилле, где ультраправые участвовали в столкновениях с левыми, в ряде городов прошли митинги с требованием снести памятники солдатам Конфедерации. В частности, в Дурэме (Северная Каролина) такой памятник был снесен демонстрантами в понедельник.

"Сегодня снесут (памятник) Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается", — заявил Трамп журналистам в Нью-Йорке. "Вы меняете историю и культуру!" — добавил он, обращаясь к журналистам.

Томас Джонатан Джексон, известный также как Стоунуолл Джексон — знаменитый генерал, выступавший за сторону Юга в гражданской войне. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон входят в число основателей США, оба занимали пост президента.

Трамп предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанами. Трамп напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1965 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех войн, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.