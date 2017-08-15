Трамп осудил водителя, наехавшего на протестующих в Шарллотсвилле

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил водителя, наехавшего на протестующих в Шарллотсвилле.

"Водитель машины — убийца, и то, что он сделал, ужасно, просто ужасно", — сказал Трамп.

На вопрос, можно ли нападение квалифицировать как терроризм, Трамп ответил: "Можно назвать это терроризмом, можно назвать убийством". Трамп сказал, что вдаваться в юридические подробности он не хочет.

В Виргинии был объявлен режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Еще двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. Трамп первоначально осудил насилие "с многих сторон", за что подвергся критике. После этого Трамп в телеобращении осудил неонацистов, сторонников расистской теории "превосходства белых" и ультраправую организацию "Ку-Клукс-Клан".