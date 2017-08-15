Трамп объяснил, почему не стал сразу осуждать ультраправых в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не стал сразу осуждать ультраправых за события в Шарлоттсвилле.

В субботу в результате столкновений ультраправых и их противников в Виргинии погиб один и пострадали более 30 человек. Трамп в тот же день осудил насилие, но отметил, что оно идет "с многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо возложил вину за события на "Ку-клукс-клан" и неонацистов.

"Первое мое заявление в субботу было отличным. Но вы не делаете столь прямых заявлений, пока не знаете фактов. Их сбор занимает время. Вы до сих пор не знаете фактов", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.