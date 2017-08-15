Британия помогает жителям Сьерра-Леоне, пострадавшим от наводнения

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 14 августа 2017

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 14 августа 2017

ЛОНДОН 15 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания оказывает помощь жителям Сьерра-Леоне, пострадавшим в результате наводнения и схода оползня, говорится в сообщении британского министерства международного развития.

Соединенное Королевство в сотрудничестве с правительством Сьерра-Леоне оказывает помощь в спасении жителей страны, пострадавших от природной стихии. Также Британия готова оказать дополнительную поддержку людям, оказавшимся в ловушке в погребенных под землей домах, отмечается в сообщении.

Согласно данным Красного креста, в результате стихии около 3 тысяч людей могли потерять свои дома и остаться на улице.

Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице, городе Фритауне, было обнаружено около 400 погибших. Число пропавших без вести достигло 600 человек. Заблокированными в своих домах остаются жители более 1 тысячи домохозяйств.