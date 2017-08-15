Глава Туркмении перевел силовые ведомства на усиленный режим работы

АШХАБАД, 15 авг — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перевел силовые ведомства страны на усиленный режим работы с 17 августа по 27 сентября в связи с проведением в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает во вторник Туркменское телевидение.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на внеочередном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, на котором были рассмотрены вопросы безопасности на время проведения игр.

Открывая заседание, Бердымухамедов отметил, что во время Азиатских игр ожидаются визиты многочисленных высокопоставленных гостей, глав государств, представителей международных организаций и других ответственных лиц. "Туркменистан в качестве страны, принимающей у себя игры "Ашхабад-2017", должен обеспечить полную безопасность на время их проведения. В данной связи с 17 августа по 27 сентября во всех регионах страны объявляется усиленный режим работы военных и правоохранительных органов", — сказал туркменский лидер.

По его словам, на это время все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль.

Принимаются также и другие меры безопасности, в частности, разрешения на въезд в страну и выезд за рубеж будут даны гражданам по вопросам частного и социального характера, а также для участия в ранее согласованных международных мероприятиях. В исключительных случаях эти вопросы будут рассматриваться специальной комиссией.

Все международные выставки и мероприятия, запланированные к организации в Ашхабаде на данный период, будут перенесены на более поздние сроки.

"Мы выражаем признательность главам других государств за то, что с пониманием отнеслись к этим вопросам", – сказал президент Туркменистана.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября. В них примут участие 65 сборных команд: 46 команд из Азии, 18 из Океании и сборная команда беженцев.