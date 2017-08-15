Госдеп не комментирует призыв талибов* к Трампу покинуть Афганистан

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Госдепартамент США во вторник отказался комментировать письмо группировки "Талибан*" к президенту Дональду Трампу с призывом вывести американские войска из Афганистана.

Ранее отрывки из письма опубликовали ряд СМИ. Обращение появилось на фоне сообщений о подготовке администрацией США новой стратегии действий в Афганистане, где американские военные и их союзники находятся с 2001 года, но не могут добиться стабилизации ситуации в стране.

"Я видела (сообщения о письме – ред.). Но я не буду комментировать какие-либо заявления "Талибана". Давайте не будем забывать, что все, что происходит в Афганистане, это результат действий талибов… Не будем забывать, что талибы стоят за многими атаками, в результате которых погибли мирные жители", — сказала на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.