США потребуют от Ирана соблюдения СВПД, рассказали в Госдепе

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США продолжат привлекать Иран к ответственности в плане выполнения требований совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости чиновник из госдепартамента США.

"США продолжат в агрессивной форме противостоять враждебным действиям Ирана в регионе и будут решительно привлекать Иран к ответственности по отношению к требованиям СВПД", — сказал собеседник агентства.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил накануне, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.