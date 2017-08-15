Эксперт рассказал, к чему может привести референдум в Иракском Курдистане

ДУБАЙ, 15 авг — РИА Новости, Юлия Троицкая. Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана без компромисса между курдскими силами по поводу системы правления грозит региону гражданской войной, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.

"На пути независимости Курдистана лежит много препятствий, в числе которых нежелание региональных держав поддерживать проведение референдума о его независимости, а также отсутствие компромисса между различными курдскими политическими силами относительно системы правления. В Курдистане существуют две равноправных администрации: одна в Эрбиле, другая в Сулеймание. У каждой из них такие же структуры, хотя они не связаны", — сказал РИА Новости аналитик, комментируя новость об утверждении даты проведения референдума властями автономии.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.

По мнению эксперта, в случае отделения Курдистана без поиска компромисса по поводу его правящих политических структур регион может ждать судьба, аналогичная судьбе Южного Судана, который меньше чем через два года после обретения независимости от Судана погрузился в бесконечную гражданскую войну.

"Курдистан страдает от внутренних распрей, ему не удалось создать демократическую систему правления. Многие курды опасаются, что (глава Иракского Курдистана Масуд — ред.) Барзани закрепит свое диктаторское правление после референдума, недаром он объявил о проведении президентских и парламентских выборов именно после этого голосования. Кроме того, отдельные представители влиятельного Патриотического союза Курдистана не считают отделение от Ирака приемлемым вариантом развития Курдистана", — отметил Абдель Вахаб.

При этом он подчеркнул, что Барзани стремится использовать идею проведения референдума с целью надавить на иракское правительство для получения уступок в конфликтных вопросах, в частности вопросах формирования бюджета региона и использования средств от продажи нефти с нефтяных месторождений в спорных районах на севере Ирака.

По его словам, очень важной для проведения референдума и получения независимости является поддержка региональных держав, в первую очередь Турции и Ирана, поскольку Эрбиль в своих экономических связях и внешней торговле полагается на Турцию, а Сулеймания — на Иран. "В случае разрыва экономических связей с этими странами возможность экономического существования нового государственного образования ставится под сомнение", — считает аналитик.

По его словам, единственная страна, которая видит для себя выгоду в образовании независимого Курдистана — это Израиль, другие государства региона отвергают идею его независимости из-за боязни сепаратистских настроений в курдских общинах этих стран. "Отношения между курдами и Израилем очень крепкие. Израиль рассматривает возможность создания курдского государства как шанс получить союзника в регионе и использовать эту территорию для контроля над Ираном и создания для него угрозы по примеру проиранской шиитской организации "Хезболлах" в Ливане", — добавил Абдель Вахаб.

Он считает, что в случае обострения отношений между Багдадом и Эрбилем при попытке последнего обрести независимость в одностороннем порядке может начаться не только война между ними, но и война с участием всех региональных игроков.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой региона Иракский Курдистан Масудом Барзани призвал отложить курдский референдум о независимости.