Небензя посоветовал не навязывать африканским странам "рецептов" извне

ООН, 15 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сахеле посоветовал не навязывать африканским странам решения региональных проблем извне.

В конце июля Совет Безопасности ООН одобрил развертывание миссии африканских сил в Сахельском регионе. Речь идет об операции сил Буркина Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада в регионе. В апреле Совет по миру и безопасности Африканского союза авторизовал размещение сил пяти стран в регионе на год.

В Сахаро-Сахельском регионе, по словам Небензи, остается много работы для международного сообщества в области содействия подходам, которые разрабатывают африканские страны.

"Важно, чтобы содействие извне не превратилось в навязывание рецептов, подготовленных по чуждым африканским государствам лекалам. Напомню, что именно внешнее вмешательство и разрушение государственности в Ливии привели к обвальной дестабилизации, в том числе и Сахеля", — подчеркнул постоянный представитель РФ.

При этом Небензя отметил большую угрозу со стороны террористических групп в регионе, напомнив о нападениях на гостиницу в столице Буркина-Фасо и на подразделение миссии ООН в Мали. "Без победы над террористической гидрой добиться устойчивой политической стабилизации и реализовать существенные подвижки в решении социально-экономических проблем не удастся. В то же время одними военными мерами проблемы региона не решить, требуется противодействие экстремистской идеологии", — считает российский постпред.