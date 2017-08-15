МВД Туниса заявило о срыве "террористического заговора" в стране

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тунис во вторник сообщил о срыве "террористического заговора", в рамках которого члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планировали захватить часть территории на юге страны, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на МВД.

В коммюнике МВД сообщается, что подразделение главного управления по национальной безопасности, ответственное за расследование преступлений террористического характера, "раскрыло террористический заговор, который был нацелен на полицейские и военные подразделения, находящиеся на юге Туниса, с целью взять под контроль регион, как при неудачной попытке в Бен Гардане в 2016 году".

Как сообщает радиостанция, в МВД добавили, что сорванный в этом году план был нацелен на то, чтобы помочь относящимся к ИГ боевикам проникнуть на территорию страны с целью совершить террористические нападения и попытаться захватить военные здания и объекты служб безопасности. Всего были задержаны пять человек, которые подозреваются в причастности к заговору.

В марте 2016 года боевики напали на позиции армии и нацгвардии в центре города Бен-Гардан, в результате погибли 18 человек.

Ситуация в сфере безопасности в Тунисе осложнилась после терактов в 2015 году. В ноябре террорист-смертник в центре тунисской столицы подорвал автобус, перевозивший сотрудников службы охраны президента страны. Погибли 13 и получили ранения 20 человек. Ранее в 2015 году теракты потрясли популярные у туристов места — музей "Бардо" и курорт Эль-Кантауи близ города Сус. Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).