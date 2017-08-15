Украинские силовики ведут обстрел сел на юге ДНР

Жители в пострадавшем во время обстрела поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото

Жители в пострадавшем во время обстрела поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские силовики вечером во вторник ведут обстрел сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

"С 21.00 подразделения 59-й бригады ВС Украины приступили к систематическим и целенаправленным обстрелам населенных пунктов Ленинское, Коминтерново, Заиченко, Саханка и Октябрь с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП. На настоящий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Обстрел продолжается",- сказал журналистам представитель оперативного командования.