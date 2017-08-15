На Украине завели уголовное дело из-за вмешательства в выборы в США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о вмешательстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США, сообщает "Обозреватель".

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, на основании заявления которого открыто уголовное производство в отношении НАБУ, в Facebook пояснил причины своего обращение в прокуратуру. По его мнению, действия НАБУ нанесли значительный ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

"Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", — написал он.

Он напомнил, что в США планировали выделить 570 миллионов долларов в 2018 году в качестве помощи Украине, однако в новом проекте бюджета объем помощи был сокращен на 69% — до 177 миллионов.

Поддержка Соединенных Штатов жизненно важна для Киева, заявил Деркач. "Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнера к Украине", — подытожил он.

Президент США Дональд Трамп 25 июля призвал расследовать действия Украины по поддержке кандидата Хиллари Клинтон во время избирательной кампании. "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал он в Twitter, обращаясь к Джеффу Сешнсу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявляла, что Национальный комитет Демократической партии "фактически сотрудничал" с украинским посольством, пытаясь найти компромат на соперников. По словам Сандерс, все это "хорошо задокументировано".

В августе 2016 года НАБУ опубликовало копии документов, из которых следовало, что советник бывшего президента страны Виктора Януковича Пол Манафорт, возглавлявший на тот момент избирательный штаб Дональда Трампа, мог получить 12,7 миллиона долларов из так называемой "черной кассы" украинской Партии регионов. Документы были переданы НАБУ бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком. По его утверждениям, Партия регионов потратила на взятки высокопоставленным чиновникам около 2 миллиардов долларов.