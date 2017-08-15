Кризис в отношениях США и Ирана ждет еще большая эскалация, считает эксперт

КАИР, 15 авг — РИА Новости. Возможный выход Ирана из соглашения по атомной программе нанесет урон его национальной безопасности, а кризис в отношениях между Вашингтоном и Тегераном будет прогрессировать, считает иорданский эксперт по Ирану Набиль Али аль-Атум.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

"Думаю, что выход из ядерного соглашения отражает несерьезность иранского руководства, ведь последствия этого действия могут быть опасными для Ирана и его национальной безопасности", — сказал иранист РИА Новости.

По словам политолога, цель подобных заявлений иранского руководства кроется в желании надавить на шестерку международных посредников, чтобы они в свою очередь надавили на США, чтобы Вашингтон прекратил недружественные действия в отношении Тегерана, включающие в себя наложение новых санкций.

"Думаю, что все идет к еще большей эскалации, особенно из-за того, что США точно знают, что нужно провести новые переговоры по ядерному соглашению с Ираном. Ведь Иран использовал эти договоренности для проведения политики региональной экспансии и создания своего жизненного пространства, что противоречит американским интересам", — сказал Набиль Али аль-Атум.

В понедельник парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.