CNN отказался продать рекламное время для ролика в поддержку Трампа

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Телеканал CNN отказался продать рекламное время для трансляции роликов в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, сообщил штаб предвыборной кампании Трампа.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте комитета избирательного штаба Трампа, "вышедший в воскресенье рекламный ролик был заблокирован кабельным телеканалом CNN".

"После того как представители штаба попытались осуществить стандартную закупку рекламного места, CNN заблокировала закупку ролика, подвергнув цензуре послание американцам о том, что "план президента Трампа работает", — говорится в опубликованном на сайте штаба заявлении.

Согласно сообщению представителей Трампа, телеканал в мае уже блокировал рекламный ролик Трампа, что подтверждает, что "CNN показывает лишь свою собственную позицию".

Опубликованный в воскресенье тридцатисекундный ролик на фоне кадров ведущих различных телеканалов, оппозиционных администрации, в том числе журналистов CNN, рассказывает о том, что "план президент работает несмотря на атаки СМИ и встающих на его пути профессиональных политиков". "Враги президента не хотят, чтобы он добился успеха, но американцы говорят: "Дайте президенту Трампу делать его работу!". Публикация ролика на следующий день после того, как в Шарлоттсвилле (Виргиния) прошли столкновения ультраправых и их противников, вызвала недоумение и осуждение противников Трампа.

Трамп и телеканал CNN, который на президентских выборах поддерживал кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, ведут открытую конфронтацию, которая лишь усилилась после вступления победившего на выборах бизнесмена в президентские полномочия. Трамп обвиняет телеканал в предвзятости и называет его не иначе, как "фейковые новости".