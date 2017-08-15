CNN отказался продать рекламное время для ролика в поддержку Трампа

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Телеканал CNN отказался продать рекламное время для трансляции роликов в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, сообщил штаб предвыборной кампании Трампа.
"После того как представители штаба попытались осуществить стандартную закупку рекламного места, CNN заблокировала закупку ролика, подвергнув цензуре послание американцам о том, что "план президента Трампа работает", — говорится в опубликованном на сайте штаба заявлении.
Согласно сообщению представителей Трампа, телеканал в мае уже блокировал рекламный ролик Трампа, что подтверждает, что "CNN показывает лишь свою собственную позицию".
Трамп и телеканал CNN, который на президентских выборах поддерживал кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, ведут открытую конфронтацию, которая лишь усилилась после вступления победившего на выборах бизнесмена в президентские полномочия. Трамп обвиняет телеканал в предвзятости и называет его не иначе, как "фейковые новости".