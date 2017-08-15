Около 400 тел погибших обнаружили в Сьерра-Леоне после наводнения

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Около 400 тел погибших на данный момент обнаружены в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне после наводнения и схода оползня, передает агентство Рейтер со ссылкой на судмедэксперта.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести после оползней в Сьерра-Леоне достигло 600 человек, а в городской морг доставлены более 350 тел, около 100 из которых дети. В результате схода оползней также оказались заблокированными жители более 1 тысячи домов.

Главный судмедэксперт города Сене Думбуя (Seneh Dumbuya) также заявил, что, по его прогнозам, в ходе поисков будут извлечены тела 500 погибших.

В МИД РФ сообщили, что никто из россиян при сходе оползня не пострадал. В ведомстве отметили, что правительством Сьерра-Леоне создан оперативный кризисный штаб, и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба. В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов.