РСМД: советник Трампа пытался организовать его приезд в Россию в 2016 году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Российском совете по международным делам (РСМД) подтвердили, что один из советников будущего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в 2016 году пытался организовать приезд Трампа в Россию, говорится заметке программного директора РСМД Ивана Тимофеева, размещенной на сайте организации.

Ранее газета Washington Post написала, что Джордж Пападопулос, один из внешнеполитических советников нынешнего президента США, еще в начале предвыборной кампании в 2016 году предлагал ему устроить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Российский совет по международным делам весной 2016 года действительно обратился представитель избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос. Такое обращение имело место в виде неформальных электронных писем, на которые со стороны РСМД ответил его программный директор Иван Тимофеев. Пападопулос высказал идею о возможном приезде Дональда Трампа или представителей его команды в Россию. Учитывая устоявшуюся практику публично принимать на своей площадке известных политиков и общественных деятелей из США и других стран мира, такая инициатива с американской стороны представляла собой для РСМД рутинное явление", — говорится в сообщении.

Тимофеев сообщил, что со стороны РСМД в ответ на обращение Пападопулоса ему была озвучена просьба подготовить формальное обращение с американской стороны о возможном визите Трампа или членов его команды.

По его словам, формализация вопроса является эффективным критерием, который позволяет проверить серьезность любой инициативы.

"Тем более, если речь идет об одном из участников избирательной кампании. И тем более, если речь идет о возможных встречах американцев с представителями российских министерств и ведомств, которые нередко участвуют в мероприятиях РСМД и приветствуют любые формы диалога с ключевыми международными партнерами", — уточнил он.

Однако, по словам Тимофеева, никакого формального запроса или обращения от штаба Трампа не поступило.

"Исходя из этого, вопрос о возможном приезде Дональда Трампа или членов его команды в Россию, равно как и о встречах с ними за рубежом, в РСМД не рассматривался", — говорится в сообщении.