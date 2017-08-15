РСМД: советник Трампа пытался организовать его приезд в Россию в 2016 году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Российском совете по международным делам (РСМД) подтвердили, что один из советников будущего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в 2016 году пытался организовать приезд Трампа в Россию, говорится заметке программного директора РСМД Ивана Тимофеева, размещенной на сайте организации.
Ранее газета Washington Post написала, что Джордж Пападопулос, один из внешнеполитических советников нынешнего президента США, еще в начале предвыборной кампании в 2016 году предлагал ему устроить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В Российский совет по международным делам весной 2016 года действительно обратился представитель избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос. Такое обращение имело место в виде неформальных электронных писем, на которые со стороны РСМД ответил его программный директор Иван Тимофеев. Пападопулос высказал идею о возможном приезде Дональда Трампа или представителей его команды в Россию. Учитывая устоявшуюся практику публично принимать на своей площадке известных политиков и общественных деятелей из США и других стран мира, такая инициатива с американской стороны представляла собой для РСМД рутинное явление", — говорится в сообщении.
Тимофеев сообщил, что со стороны РСМД в ответ на обращение Пападопулоса ему была озвучена просьба подготовить формальное обращение с американской стороны о возможном визите Трампа или членов его команды.
"Тем более, если речь идет об одном из участников избирательной кампании. И тем более, если речь идет о возможных встречах американцев с представителями российских министерств и ведомств, которые нередко участвуют в мероприятиях РСМД и приветствуют любые формы диалога с ключевыми международными партнерами", — уточнил он.
Однако, по словам Тимофеева, никакого формального запроса или обращения от штаба Трампа не поступило.
"Исходя из этого, вопрос о возможном приезде Дональда Трампа или членов его команды в Россию, равно как и о встречах с ними за рубежом, в РСМД не рассматривался", — говорится в сообщении.