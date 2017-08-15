Депутат Рады открыл в Киеве стрельбу боевыми патронами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу боевыми патронами по жителям киевского района Троещина, сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на очевидцев инцидента.

Конфликт парламентария и местных жителей произошел из-за территории детского сада, в котором Мельничук намеревался организовать собственную приемную. Два года назад здание было изъято из коммунальной собственности, однако позднее суд признал это решение незаконным.

Приехавший к детскому саду депутат заявил собравшимся местным жителям, что решение суда для него ничего не значит. Между сторонами возник конфликт, на который Мельничук отреагировал выстрелами, причем его пистолет был заряжен боевыми патронами. После этого депутат с охранником закрылись в машине, спасаясь от разъяренной толпы, уточняет "Обозреватель".

На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что в ответ местные жители заблокировали машину Мельничука, разбили в ней стекла и спустили колеса.

В пресс-службе полиции Киева телеканалу 112.ua заявили, что стрелял охранник депутата.