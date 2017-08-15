ООН работает в Сьерра-Леоне, чтобы не допустить вспышек болезней

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 15 августа 2017

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне. 15 августа 2017

ООН, 15 авг — РИА Новости. Представители ООН и гуманитарных организаций работают в Сьерра-Леоне, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний после крупных оползней в стране. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник.

По его словам, оказывается помощь властям страны в проведении спасательных операций, эвакуации жителей, оказании медицинской помощи раненым, учете выживших и распределении гуманитарной помощи пострадавшим. Также Международная организация по миграции (МОМ) выделила 150 тысяч долларов на оказание первой помощи.

"Выполняется экстренное планирование по смягчению риска возможных вспышек заболеваний, передающихся через воду, таких как тиф и диарея", — сообщил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести после оползней в Сьерра-Леоне достигло 600 человек, а в городской морг доставлены более 350 тел, около 100 из которых дети. В результате схода оползней также оказались заблокированными жители более 1 тысячи домов.