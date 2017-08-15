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В мире

Глава украинского госпредприятия "Антонов" Коцюба уходит с должности

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (140)
20:4515.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов, где налажено серийное производство самолетов АнтоновСборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов, где налажено серийное производство самолетов Антонов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит с должности, сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Президент Госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Коцюба работал над реформированием подразделений госпредприятия в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер. Сейчас он принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

Презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

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