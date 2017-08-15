Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

Французские жандармы перекрыли дорогу недалеко от места, где автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, въехавший в пиццерию в коммуне Сет-Сор в пригороде Парижа, страдал манией преследования и надеялся, что в тюрьме он будет в безопасности, сообщает издание Marne.

Как пишет издание, заместитель прокурора города Мо Эрик де Вальрожер сообщил, что мужчина страдал "манией преследования". "Он (задержанный — ред.) сказал, что этот поступок позволит ему сесть в тюрьму, где он будет в безопасности", — сказал Вальрожер.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сет-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка. По последним данным французских СМИ, 13 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения. Водитель машины задержан. Незадолго до произошедшего он предпринимал попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в данном инциденте. В прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".