Президент Колумбии объявил об окончании 50-летнего конфликта с повстанцами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о полном разоружении Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), который означает окончание конфликта между повстанцами и властью.

Во вторник в Колумбии прошли последние мероприятия из запущенного ранее процесса сдачи оружия бойцами РВСК.

"Сегодня мы слышали последнее дыхание конфликта… Вместе со сдачей оружия он по-настоящему кончился, и в жизни нашего народа началась новая фаза", — заявил Сантос, слова которого приводит агентство Франс Пресс

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.