Семьи погибших при теракте в Манчестере получат по 250 тысяч фунтов

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. Семьи 22 человек, погибших в мае в результате теракта в Манчестере, получат по 250 тысяч фунтов стерлингов, собранных фондом We Love Manchester Emergency Fund, сообщает телекомпания CNN в Лондоне.

Указанный фонд был специально создан после теракта, произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена", для сбора помощи семьям погибших и пострадавшим. Общая сумма пожертвований составила 18 миллионов фунтов стерлингов. Денежные средства будут также распределены между серьезно пострадавшими при теракте.

"Сейчас мы привлекли 18 миллионов (фунтов стерлингов) благодаря феноменальной поддержке со стороны общества. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от нападения", — говорится на странице фонда в Facebook.

Взрыв в комплексе "Манчестер Арена" унес жизни 22 человек, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).