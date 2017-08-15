МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Подготовка Службой безопасности Украины (СБУ) диверсий в Крыму свидетельствует о том, что Киев рассматривает республику как часть российской территории; юридическое признание этого Киевом — лишь вопрос времени, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В видео допроса предполагаемого агента СБУ Геннадия Лимешко, опубликованном ФСБ России, он рассказывает, что получил задание подорвать линию электропередачи между Судаком и Новым Светом, устроить обвал на дороге и поджечь лес. На эти цели Лимешко, как следует из видео, получил 5 тысяч гривен. При задержании у него изъяли тротиловые шашки и гранату. Суд уже арестовал предполагаемого диверсанта на два месяца. СБУ назвала провокацией информацию о задержании своего агента.

"Подготовка агентами СБУ диверсий в отношении инфраструктуры Крыма говорит о том, что киевские власти рассматривают Крым как чужую территорию и, несмотря на воинственную риторику, признают Крым территорией России", — сказал Клишас РИА Новости.

По его оценке, юридическое признание этого факта Киевом — это "просто вопрос времени".

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