МИД Молдавии опроверг сообщения о намерении ввести визовый режим с Россией

КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии опровергает сообщения о том, что республика намерена ввести визовый режим с Россией, передает во вторник агентство Sputnik Молдова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что президент Молдавии Игорь Додон считает провокациями предложения молдавского парламента ввести визовый режим с Россией и заявил, что не допустит этого. По данным газеты, молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян, но окончательного решения по данному вопросу пока нет.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы доводит до вашего сведения, что появившаяся в прессе информация о намерении молдавских властей ввести визовый режим между Республикой Молдова и Российской Федерацией не соответствует действительности", — приводит агентство сообщение министерства.

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