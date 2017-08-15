Генсек ООН призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

ООН, 15 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН призвал приложить максимум усилий, чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил накануне, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.