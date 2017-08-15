Российский Ил-76 сбросил 250 тонн воды во время тушения пожара в Армении

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России за первый день работы локализовал сильные очаги пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Армении, сбросив более 250 тонн воды, сообщает пресс-служба МЧС России.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76.

"Благодаря совершенным шести вылетам самолета МЧС России удалось локализовать наиболее сильные очаги возгораний на территории заповедника", — отметили в пресс-службе.

Основная задача экипажа Ил-76 МЧС России — локализовать пожары и не допустить распространения огня. Экипаж самолета подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций как на территории РФ, так и за рубежом.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника "Хосровский лес". Ил-76, который считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире, за один раз способен сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч квадратных метров.