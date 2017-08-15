Российский Ил-76 седьмой раз вылетит к месту лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Седьмой вылет российского самолета Ил-76 к месту пожара в старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" ожидается в среду утром, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС республики.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76, который во вторник осуществил шесть вылетов.

"По предварительным данным, следующий полет противопожарного самолета состоится завтра рано утром", — говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, сейчас на месте работают 56 пожарных-спасателей, 105 военнослужащих ВС Армении и 55 сотрудников лесного хозяйства.

Ранее в МЧС Армении сообщили, что благодаря осуществляемому российским самолетом пожаротушению с воздуха удалось в значительной степени остановить дальнейшее распространение огня. С самолета осуществляется целевой сброс воды.

Глава МЧС Давид Тоноян заявлял, что лесные пожары в Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет. По данным министерства по ЧС, пожар уничтожил зеленые насаждения периметром 16 километров, в том числе 360 гектаров леса.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.