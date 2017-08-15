Российский Ил-76 седьмой раз вылетит к месту лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Седьмой вылет российского самолета Ил-76 к месту пожара в старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" ожидается в среду утром, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС республики.
"По предварительным данным, следующий полет противопожарного самолета состоится завтра рано утром", — говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, сейчас на месте работают 56 пожарных-спасателей, 105 военнослужащих ВС Армении и 55 сотрудников лесного хозяйства.
Ранее в МЧС Армении сообщили, что благодаря осуществляемому российским самолетом пожаротушению с воздуха удалось в значительной степени остановить дальнейшее распространение огня. С самолета осуществляется целевой сброс воды.
Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.